Le fiamme inceneriscono una baraccopoli a Dhaka

Migliaia di casette di fortuna sono state distrutte nella baraccopoli di Chalantika. Il legno e la plastica, con cui molte della baracche erano state costruite, hanno aiutato la propagazione istantanea delle fiamme.

Mobilitati 125 vigii del fuoco

Per questo è valso a poco il pronto intervento di 125 vigili del fuoco e della protezione civile in questo quartiere della capitale Dhaka. Funatamente non si segnalano vittime, anche se sono numerosi i feriti.

La festa mussulmana di Eid al-Adh ha salvato forse delle vite umane

La maggior parte dei senzatetto sono persone con un basso reddito, e molti erano fuori casa dopo la festa musulmana di Eid al-Adha. Sulle cause dell'incendio è in corso un'indagine. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per domare le fiamme. Il governo del Bangladesh ha dichiarato che saranno erogati aiuti alle persone rimaste senza niente.