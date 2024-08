Di Euronews

Il nuovo leader ad interim del Bangladesh, Muhammad Yunus, ha lanciato un appello alla calma mercoledì, esortando i partiti ad aiutare il Paese a ricostruirsi dopo settimane di violenze che hanno ucciso centinaia di persone e spinto la prima ministra Sheikh Hasina a dimettersi e a fuggire in India.

Yunus, premio Nobel per la pace, si trovava a Parigi per assistere alle Olimpiadi quando è stato nominato leader ad interim a seguito di colloqui tra i leader civici, i leader militari e gli studenti attivisti che hanno guidato le proteste contro Hasina, considerata sempre più autocratica.

Yunus esorta gli studenti a rimanere pacifici

Yunus ha fatto i suoi primi commenti pubblici a Parigi prima di imbarcarsi su un aereo per il Bangladesh.

Si è congratulato con gli studenti manifestanti, affermando che hanno reso possibile "il nostro secondo Giorno della Vittoria", e li ha esortati a rimanere pacifici. Yunus ha anche condannato qualsiasi violenza dopo le dimissioni di Hasin, lunedì.

"La violenza è il nostro nemico. Per favore, non create altri nemici. Siate calmi e preparatevi a costruire il Paese", ha detto Yunus.

Secondo il capo delle forze armate del Bangladesh, Gen. Waker-Uz-Zaman, Yunus presterà giuramento come leader ad interim giovedì sera. Il capo militare ha detto che i responsabili delle violenze dopo le dimissioni di Hasina saranno consegnati alla giustizia.

Yunus ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2006 per il suo lavoro di sviluppo dei mercati del microcredito. "Non vedo l'ora di tornare a casa e vedere cosa sta succedendo lì", ha detto ai giornalisti a Parigi, "e come possiamo organizzarci per uscire dai problemi in cui ci troviamo".

Alla domanda su quando si terranno le elezioni, ha alzato le mani come per indicare che è troppo presto per dirlo. "Andrò a parlare con loro. Sono appena arrivato in questa zona".