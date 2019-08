La Ocean Viking salva altri migranti, sono 356 ora a bordo

Altri 105 migranti sono stati salvati, a circa 40 miglia dalle coste libiche lunedì pomeriggio, dalla nave norvegese Ocean Viking, delle ong Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere. Al momento sono quindi 356 le persone a bordo dell'imbarcazione, in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare.

"Ho appena ricevuto informazioni dalla nave, che proprio questo pomeriggio sono stati impegnati in un quarto salvataggio, portando il numero totale di persone salvate, a bordo a oltre 350", dichiara Sam Turner, capomissione di MSF in Libia e in mare. Si tratta del quarto salvataggio in quattro giorni di missione della nave, salpata da Marsiglia domenica 4 agosto.

"Senza dubbio la situazione sarà sempre più complicata, con sempre più persone a bordo", prosegue Turner. "Sarà assolutamente cruciale poter sbarcare queste persone in un porto sicuro il prima possibile, nei prossimi giorni".

I 356 richiedenti asilo della Ocean Viking si aggiungono agli oltre 150 a bordo della Open Arms da 11 giorni. Anche la nave della ong spagnola, che si trova a largo di Lampedusa, è in attesa del via libera per poter attraccare. Domenica 9 persone erano state evacuate: si trattava di 3 persone malate e 6 accompagnatori.