Ocean Viking, terzo salvataggio in 3 giorni: "è emergenza, dateci un porto"

Terza operazione di soccorso in tre giorni per la Ocean Viking di Msf e Sos Mediterranée: gli ultimi 81 migranti sono stati imbarcati sabato, ma ora dalla nave parte l'allarme: a fronte di una capienza di 200 persone, a bordo ce ne sono piu di 250, molte delle quali in condizioni critiche.

"Molti di loro - spiega Raquel Gonzalez, responsabile relazioni esterne di Msf - hanno ferite e lividi per le botte ricevute. Sono statio torturati e abusati. Quel che è certo è che noi non li riporteremo in Libia"¨.

Anche se il cibo e il carburante possono bastare ancora per 4 a 5 giorni, le condizioni dei migranti sono definite emergenziali dalll'equipaggio, che non esclude di effettuare altri salvataggi durante la navigazione. Nel frattempo le autorità europee sono state contattate per richiedere un porto sicuro

"Sì - prosegue Gonzalez - abbiamo stabilito contatti con le autorità marittime dei paesi a noi più vicini. Logicamente, abbiamo informato Italia, Malta e Libia dei diversi salvataggi. Non chiediamo porti specifici in nessun paese, sia che si tratti di Spagna, Francia o Italia. Quello che chiediamo è che l'UE accetti di stabilire quale sia il porto più sicuro".

Nella stessa situazione, da oltre dieci giorni, si trova la spagnola Open Arms, con 160 persone in attesa del permesso di sbarcare in un porto europeo dopo il riifiuto di Italia e Malta. L'equipaggio sta considerando di sbaarcare in un qualsiasi porto, anche senza autorizzazione; e nel frattempo, soltanto domenica una 30ina di migranti sono arrivati bordo di barchini tra Sicilia e Salento,