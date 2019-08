Clima: luglio 2019 è stato il mese più caldo di sempre

Il 2019 è stato un anno record per quanto riguarda le temperature e luglio non ha fatto eccezione. Stando ai dati del servizio per i cambiamenti climatici dell'agenzia europea Copernicus quello da poco terminato è stato il mese più caldo di sempre da quando esistono le rilevazioni. Le temperature, si legge nel rapporto, hanno superato di poco quelle del luglio 2016.

Tra le cause non c'è solo l'ondata di calore che ha investito quest'estate l'Europa. Si tratta piuttosto di una tendenza generale. I dati raccolti hanno evidenziato un riscaldamento anomalo in entrambi i poli, in Alaska, Europa occidentale e Asia centrale. Al contrario l'Europa nord-orientale, il Canada occidentale o parti dell'Antartide hanno avuto temperature più fredde del normale.

Nell'emisfero settentrionale, la Groenlandia e Alsaka hanno avuto le maggiori variazioni di temperatura rispetto alla media.

Difficile trovare una regione con temperature inferiori al solito. Alaska e Siberia hanno attraversato un periodo caldo e secco che ha portato ad una serie di incendi incontrollabili.