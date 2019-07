Euronews Sera | TG europeo, edizione di venerdì 19 luglio 2019

Nel tg di oggi Ràmush Haradinàj il primo ministro del Kosovo che si è dimesso. Negli anni 90 faceva parte dell’esercito di liberazione kosovaro ed è stato convocato dal tribunale speciale dell’Aja che indaga sui crimini di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Preferisce andare a riferire senza incarichi istituzionali.

Ancora la guerra nella ex Jugoslavia con la strage di Srebrenica. Trovare una percentuale di responsabilità per uno dei più atroci massacri della storia contemporanea è necessario per i risarcimenti ma di certo che le colpe siano ridotte a un numero è difficilmente digeribile, soprattutto per i familiari delle vittime. Oggi la corte dell’Aja ha stabilito che i Paesi Bassi, il cui esercito non protesse 300 persone che avevano cercato rifugio presso i militari, sono responsabili al 10 per cento della strage.

Continuano le tensioni tra l’Iran e Occidente, Gibilterra ha deciso di prolungare fino al 15 agosto il sequestro della petroliera iraniana e gli Stati Uniti hanno emanato altre sanzioni con restrizioni sui visti. Nelle ultime ore l'Iran ha sequestrato una petroliera britannica.

Chi sarà il prossimo direttore generale del fondo monetario internazionale ancora non è chiaro. Si cerca un europeo doc per la successione a Christine Lagarde che va alla banca centrale europea.

Ucraina verso il voto per le politiche a tre mesi dalle presidenziali che hanno portato al potere un ex comico. Ora il partito del presidente Zelensky, è in testa nei sondaggi delle politiche di domenica.

Oggi c’è stato un forte terremoto ad Atene, tanta paura, qualche danno e comunicazioni interrotte. Tutto in alta stagione turistica.

50 anni fa l’allunaggio, anche l’Italia ha dato il suo contributo alla missione Apollo 11, un contributo non da poco a livello di ingegneria elettronica. Claudio Rosmino ha intervistato uno dei protagonisti di questa storia, un ex progettista Olivetti.

Cats è uno dei musical più famosi ora c’è un film dedicato a questo spettacolo per la regia di Tom Hooper . Il cast è d’eccezione ma è stato criticato per gli effetti speciali.