Coppa d'Africa: vince l'Algeria, 29 anni dopo

IL CAIRO (EGITTO) - Algeria campione d'Africa!

Per le "Volpi del Deserto" è il secondo trionfo della storia, dopo quello del 1990.

Partenza con il botto per l'Algeria, in vantaggio dopo appena due minuti, con il gol di Baghdad Bounedjah (27 anni), attaccante dell'Al Sadd Sport Club di Doha.

In realtà si è trattato di un autogol, sul tiro dell'attaccante algerino: il pallonetto che ne è scaturito, ha sorpreso il portiere del Senegal, Alfred Gomis, che gioca in Italia, nella Spal.

Partita costantemente sotto controllo dell'Algeria, senza particolare emozioni nè occasioni da gol, da una parte e dall'altra. Ma al quarto d'ora della ripresa, l'arbitro ha assegnato un rigore al Senegal, per un netto fallo di mano di Guedioura, ma poi il penalty è stato annullato dall'intervento del VAR.

Da quel momento, l'Algeria ha controllato senza patemi, portandosi a casa la vittoria con il minimo scarto.

Percorso netto, senza sconfitte, per l'Algeria in questa Coppa d'Africa 2019, dimostrando di essere la squadra migliore: 2-0 al Kenya, 1-0 al Senegal, 3-0 alla Tanzania nel girone, poi 3-0 alla Guinea negli ottavi, 1-1 e vittoria ai rigori nei quarti contro la Costa d'Avorio, quindi 1-0 con la Nigeria in semifinale e ora 1-0 con il Senegal nella finalissima.

L'attaccante camerunese Samuel Eto'o con la Coppa d'Africa, prima della finale. REUTERS/Sumaya Hisham

Albo d'oro della Coppa d'Africa