Caso Orlandi, il caso sempre aperto: si aprono due tombe presso il Cimitero Teutonico

Il piccolo Cimitero Teutonico delle mura vaticane a Roma, è teatro di un nuovo capitolo sul caso Emanuela Orlandi, per l'apertura di due tombe che potrebbero contenere le ossa della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno di 36 anni fa.

E' solo l'ultima disposizione sul caso, a cui il Vaticano ha dato il via oggi 11 luglio dopo l'apertura di una inchiesta interna avvenuta lo scorso aprile.

L'ultima indagine archiviata e condotta insieme alla magistratura italiana, invece, è quella relativa al ritrovamento di alcune ossa umane all'interno della sede della Nunziatura Apostolica in Italia. Una vicenda irrisolta, quella della giovane inghiottita dalla capitale il 22 giugno del 1983, i cui segreti si trascinano da sempre e che ha portato all'apertura di una serie di inchieste della magistratura italiana e ad alcuni filoni internazionali. La storia si è arricchita anche delle indagini giornalistiche, l'ultima delle quali ha riguardato lo stesso Vaticano con la scoperta di un documento che lo coinvolgerebbe.

I due sepolcri in esame riguardano ufficialmente la sepoltura di due principesse morte a metà del 1800, ai quali si è arrivati in seguito all'indicazione di una lettera anonima. Si tratta di lunghe operazioni che prevedono una prima verifica morfologica sulle ossa per individuarne la datazione e l'esame del DNA. Esame nel caso in questione molto complesso ha spiegato, Giovanni Arcudi, il medico legale incaricato dalla magistratura vaticana, anche perché datazione a parte - per il DNA i risultati possono cambiare a seconda della conservazione dei resti.