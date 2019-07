Wimbledon: impresa di Thomas Fabbiano, eliminato Tsitsipás

LONDRA (REGNO UNITO) - Splende il sole sull'All England Lawn Tennis and Croquet Club, l'erba è magnifica, tutto è pronto per l'inizio della 133.edizione del torneo di Wimbledon.

Cambio generazionale

Prima giornata di grandi sorprese: subito fuori Naomi Osaka, sconfitta da Yulia Putintseva, ma lo choc del giorno è soprattutto la sconfitta della 39enne Venus Williams, battuta dalla 15enne Cori Gauff per 6-4 6-4.

Cori Gauff quasi non ci crede. REUTERS/Toby Melville

Le imprese di Fabbiano e Vesely

Tra gli uomini, eliminati il tedesco Alexander Zverev (n.6 del seeding), battuto in 4 set (4-6 6-3 6-2 7-5) dal ceco Jiří Veselý e il greco Stéfanos Tsitsipás, testa di serie numero 7, battuto in 5 set (6-4 3-6 6-4 6-7 6-3) da Thomas Fabbiano.

Che impresa per il tennis italiano e per il 30enne tennista tarantino, attualmente numero 89 al mondo!

Fabbiano è un "erbivoro" di qualità: appena qualche giorno fa aveva ottenuto la semifinale nel torneo di Eastbourne, battuto da Sam Querrey, poi sconfitto in finale da Taylor Fritz.

Qualificato anche Andreas Seppi, che ha battuto il cileno Nicolás Jarry in 4 set (6-3 6-7 6-1 6-2).

Tra gli italiani, eliminata Camila Giorgi, 3-6 3-6 dall'ucraina Dayana Yastremska.

Fuori anche Lorenzo Sonego (6-7 4-6 4-6 dallo spagnolo Marcel Granollers), Paolo Lorenzi (3-6 6-7 6-7 dal russo Daniil Medvedev) e Andrea Arnaboldi (4-6 4-6 6-7 dal croato Ivo Karlović).

Il nuovo Murray?

Alla caccia dell'erede di Andy Murray, gli inglesi tifano per il nuovo idolo di casa, Kyle Edmund: il 24enne nato a Johannesburg, numero numero 30 del mondo, batte Jaume Munar e passa al secondo turno.

Kyle Edmund. REUTERS/Tony O'Brien

Finalisti 2018 avanti!

Passano il turno anche i due finalisti del 2018: Novak Djokovic e Kevin Anderson.

Il serbo s'impone senza patemi per 6-3 7-5 6-3 sul tedesco Philipp Kohlschreiber. Al secondo turno Djokovic (66° match vinto a Wimbledon, 271° in carriera negli Slam) affronterà lo statunitense Denis Kudla.

Il sudafricano ha battuto per 6-3 6-4 6-2 il francese Pierre-Hugues Herbert piazzando 16 ace in 14 turni di battuta.