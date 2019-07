Wimbledon: fuori Wawrinka, eliminato da Opelka. Avanti Fabbiano, out Seppi

LONDRA (REGNO UNITO) - Dall'altro dei suoi 211 cm, il 21enne statunitense Reilly Opelka - numero 63 al mondo - ha sparato il servizio più veloce del torneo, qui al terzo giorno di Wimbledon, e ha sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka, in 5 set: 8-6 al quinto.

Continua la maledizione di Wimbledon per Wawrinka: è l'unico torneo del Grande Slam che manca nella bacheca dello svizzero.

Stan Wawrinka saluta il pubblico di Wimbledon.

Continua il sogno di Thomas Fabbiano: il 30enne tarantino passa al terzo turno battendo l'altro gigante (2,11) del circuito, il 40enne croato Ivo Ivo Karlović: 3-6 7-6 3-6 7-6 4-6.

Niente da fare, viceversa, per Andreas Seppi, sconfitto in cinque set dall'argentino Guido Pella: 4-6 6-4 6-4 5-7 1-6.

Una passeggiata per Nole Djokovic: 6-3 6-2 6-2 all'americano Denis Kudla.

A Kevin Anderson servono quattro set per sbarazzarsi del serbo Janko Tipsarevic: 6-4 6-7 6-1 6-4.

Nole Djokovic. REUTERS/Andrew Couldridge

Vittoria in scioltezza per il russo Karen Khachanov, numero 9 del mondo: ha sconfitto in quattro set lo spagnolo Feliciano López, recente vincitore del Queen's, per 4-6 6-4 7-5 6-4.

Eliminato l'idolo di casa, l'inglese Kyrie Edmund: lo ha battuto lo spagnolo Fernando Verdasco in rimonta, dopo che Edmund era in vantaggio due set a zero: 6-4 6-4 6-7 3-6 4-6.

Nel tabellone femminile, l'ex numero 1 del mondo Simona Halep ha perso un set dalla connazionale romena Mihaela Buzărnescu, prima di imporsi 6-4 3-6 6-2 in poco meno di due ore.

Simona Halep. REUTERS/Tony O'Brien

Vittoria facile facile per la ceca Karolína Plíšková, 6-0 6-4 sulla portoricana Mónica Puig.

Passa al terzo turno la danese Caroline Wozniacki, 7-6 6-3 alla russa Veronica Kudermetova.

Si qualifica anche l'ucraina Elina Svitolina, grazie all'abbandono per infortunio della russa Margarita Garboryan.