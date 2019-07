Wimbledon: ecatombe di Top10, fuori Thiem, passano Fognini e Berrettini

LONDRA (REGNO UNITO) - Un'ecatombe di Top10, nell'edizione 2019 di Wimbledon. E in appena due giorni...

Dopo Zverev e Tsitsipas, salta anche l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del tabellone londinese, battuto al primo turno dallo statunitenste Sam Querrey, recente finalista ad Eastbourne. Score finale: 6-7 7-6 6-3 e addirittura 6-0 nel quarto set.

Federer e Nadal in scioltezza (o quasi), la maratona di Fognini

Che stile, Federer! REUTERS/Carl Recine

Vittoria pi`u sudata del previsto per Roger Federer, trionfatore 2018, che ha ceduto un set al sudafricano Lloyd Harris: 3-6 6-1 6-2 6-2.

Successo in tre set, invece, per Rafa Nadal, di fronte al giapponese Sugita: 6-3 6-1 6-3.

Fantastica vittoria per Fabio Fognini, in cinque durissimi set contro l'americano Frances Tiafoe. Punteggio: 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4.

Vince anche Matteo Berrettini, contro il serbo Bedene: 3-6 6-3 6-2 7-6.

Azzurri, qualche eliminazione di troppo

Note negative per altri azzurri: delude Marco Cecchinato, asfaltato da Alex de MInaur: addirittura 0-6 nel primo set, poi 4-6 6-7.

Niente da fare nemmeno per Salvatore Caruso, contro il francese Gilles Simon: 6-7 3-6 2-6.

Difficile chiedere l'impossibile a Giulia Gatto-Monticone, dignitosissima al cospetto di Serena Williams, che vince 6-2 7-5.

Tra le donne, debutto senza problemi per la campionessa in carica Angelique Kerber, che piega la connazionale tedesca Tatjana Maria per 6-4 6-3.

Successo in carrozza anche per la n.1 del mondo Ashleigh Barty, 6-4 6-2 contro la cinese Zheng Saisai.

Fuori a sorpresa la spagnola Garbiñe Muguruza - vincitrice di Wimbledon 2017 -, ora precipitata al numero 27 del mondo, sconfitta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 121 WTA.