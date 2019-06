Fa troppo caldo, guida lo scooter nudo. La polizia: "Porta il casco in maniera esemplare"

La polizia del Brandeburgo ha riferito mercoledì di aver fermato un uomo che circolava nudo sul suo scooter per cercare di trovare refrigerio all'ondata di calore che sta attanagliando il Paese. Su Facebook, il corpo di polizia ha ironizzato facendo riferimento all'episodio della sitcom How I Met Your Mother, "The Naked Man", aggiungendo che il distinto signore "portava il casco in maniera esemplare".

"La sua motivazione è stata: fa caldo. Non ce la sentiamo di dissentire. Gli abbiamo chiesto di indossare i pantaloni e l'abbiamo lasciato andare. In linea di principio, la guida in stato di nudità non è vietata, ma se la cosa dovesse molestare altre persone, potrebbe essere sanzionata", ha scritto la polizia.

Sempre in Germania, nell'area rurale del Sauerland, ieri un 32enne si è spogliato e si è fiondato nella sezione surgelati di un supermercato, sperando così di sfuggire alla canicola. Beccato da un commesso, è fuggito afferrando una lattina da birra e l'ha bevuta in corsa, quindi è passato al reparto frutta ed ha afferrato una banana, anche questa trangugiata. Dopo un po' è stato bloccato e consegnato alla polizia.

Le temperature stanno superando i 40 gradi in molte parti del continente: nel Paese tedesco potrebbero superare il record di giugno di 38.2°C (quello assoluto appartiene al mese di luglio 2015, con 40.3°C).