Per la prima volta saranno introdotti i metal detector. In più sarà vietato introdurre nell'area dell'evento - recintata - coltelli, bottiglie di vetro e zaini. L'organizzatore del festival ha promesso che sarà "il luogo più sicuro della Germania"

La sicurezza è stata rafforzata in vista dell'iconico Oktoberfest in Germania, mentre il Paese affronta le conseguenze dell'attacco con coltello avvenuto il mese scorso a Solingen, nella Germania occidentale.

L'evento dovrebbe attirare circa sei milioni di visitatori e i funzionari hanno avvertito i partecipanti di aspettarsi file più lunghe ai punti d'ingresso, dato che per la prima volta nei 189 anni di storia del festival della birra bavarese saranno utilizzati i metal detector.

Le autorità affermano però che non ci sono minacce specifiche per il più grande festival folkloristico del mondo, che inizia questo sabato e dura 16 giorni.

L'attacco del 23 agosto ha scosso la Germania, riportando l'immigrazione in cima all'agenda politica del Paese. A compiere l'aggressione, che ha causato tre morti e otto feriti, è stato un ragazzo siriano di 26 anni la cui richiesta d'asilo era stata respinta ma era riuscito a sfuggire all'espulsione in Bulgaria nascondendosi fino alla scadenza dei termini legali per il trasferimento e ottenendo poi una "protezione sussidiaria" in Germania.

In risposta all'attentato, rivendicato dall'Isis, la scorsa settimana il ministero degli Interni ha esteso i controlli temporanei a tutte le nove frontiere terrestri del Paese. La misura durerà sei mesi e rischia di mettere alla prova l'unità europea, compromettendo di fatto la libera circolazione sancita dall'accordo di Schengen.

Le nuove misure di sicurezza all'Oktoberfest

Gli effetti dell'attacco di Solingen e di altre recenti violenze avvenute in Germania si faranno sentire anche all'Oktoberfest. Per la prima volta al festival verranno utilizzati metal detector portatili, che la polizia e il personale di sicurezza utilizzeranno a campione o in seguito ad attività sospette. Ai partecipanti al festival sarà vietato portare coltelli, bottiglie di vetro e zaini.

Oltre a circa seicento agenti di polizia e duemila addetti alla sicurezza, saranno installate più di cinquanta telecamere in tutta l'area del festival, che sarà recintata.

"Abbiamo dovuto reagire al fatto che gli attacchi con i coltelli sono aumentati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi", ha dichiarato il sindaco di Monaco Dieter Reiter all'Associated Press durante un tour dei media nell'area del festival. "Faremo tutto il possibile per garantire che nessuno venga all'Oktoberfest con un coltello o altre armi pericolose".

Gli estremisti puntano a luoghi ed eventi altamente mediatici

L'Oktoberfest non è nuovo all'aumento della sicurezza. Nel 2016 le autorità hanno attuato misure più severe in risposta a una serie di attacchi, tra cui quello compiuto da un adolescente tedesco in un centro commerciale di Monaco: il ragazzo ha sparato fatalmente a nove persone per poi uccidersi.

Peter Neumann, professore di studi sulla sicurezza al King's College di Londra, ha dichiarato che i responsabili dell'Oktoberfest stanno adottando approcci ragionevoli alla luce di Solingen e di altri complotti sventati di recente in Europa.

Gli estremisti e i gruppi come l'Isis cercano luoghi in cui un attacco possa attirare l'attenzione dei media internazionali e "causare molto terrore", ha detto.

Le autorità francesi hanno dichiarato di aver sventato tre complotti per colpire i Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi e in altre città che hanno ospitato le competizioni, che includevano piani per attaccare "istituzioni israeliane o rappresentanti di Israele a Parigi".

In Austria il mese scorso la polizia ha arrestato un 19enne che aveva progettato di attaccare i concerti di Taylor Swift a Vienna, poi annullati, in un piano per uccidere decine di migliaia di fan che sarebbe stato ispirato dall'Isis.

"Questi sono tutti eventi globali in cui ci si può aspettare una grande attenzione", ha dichiarato Neumann all'Associated Press, spiegando che l'Isis ha guadagnato slancio durante la guerra tra Israele e Hamas.

Il gruppo ha persino fatto riferimento alla guerra quando ha rivendicato la responsabilità delle violenze di Solingen, affermando che l'aggressore ha preso di mira i cristiani e che come "soldato dello Stato Islamico" ha compiuto gli assalti "per vendicare i musulmani in Palestina e ovunque".

Sebbene secondo la polizia l'Oktoberfest sia un evento difficile da rendere completamente sicuro, gli organizzatori sono fiduciosi di poterlo fare. Clemens Baumgärtner ha promesso che sarà uno spazio pubblico sicuro, forse "il luogo più sicuro della Germania".

Ma Neumann è più ottimista su ciò che si può fare. "È un evento iconico e questo è esattamente il tipo di evento che vorrebbero colpire", ha detto. "Ma con milioni di persone - ubriache, oltretutto - che corrono in giro, è davvero difficile controllare ogni movimento".