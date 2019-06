Negroni & The City

Il 2019 è l’anno del Negroni. Il famoso cocktail italiano, eletto come il secondo più popolare al mondo, festeggia i suoi 100 anni da quando nel 1919 venne per la prima volta servito al Conte Camillo Negroni.

Il mix tra bitter, vermouth rosso e gin è sorseggiato in quasi tutto il mondo. E anche qui a New York non potevano mancare eventi e iniziative per celebrare il Negroni. Sbagliato o classico. Per un aperitivo o un dopocena magari proprio a Manhattan. Faith O’Gorman, Direttrice Sviluppo Commerciale dell’Harry’s ci fa notare che negli ultimi 4 o 5 anni sono tornarti di gran moda i cocktail classici, quindi il Negroni è perfetto qui in questo locale che è un'istituzione per chi lavora a Wall Street.

Negroni in stile “La Dolce Vita"

Una "Negroni Week" all’insegna del divertimento e dell’alcol, bevuto con moderazione, ma anche all’insegna della beneficenza. Locali e ristoranti mixano Negroni per un ventaglio di cause: dalle cucine per i senzatetto di San Francisco, agli shelter per gli animali abbandonati, dalla difesa dell’ambiente fino al Lambda Legal per i diritti dei gay.

Un drink universale

Uno degli ambiasciatori del famoso cocktail Made in Italy è uno storico della miscelazione del calibro di David Wondrich.

Dalle sue pagine social, e negli incontri pubblici, elogia il drink, raccontando la sua storia che iniziò quando il Conte Negroni chiese al suo barista di rendere un po più strong il suo Americano. "Era una specie di un cow boy nel Montana, un giocatore d'azzardo e un istruttore di scherma a New York City. Era piuttosto sportivo, ed è

rimasto influenzato dalle abitudini

americane ... voleva rendere questa bevanda un po' più forte."

Per i newyorkesi, anche quelli dal palato più fino, il Negroni è il cocktail perfetto per il 2019 e il perfetto elisir per una calda serata d'estate.