L'ultimo saluto al Maestro Franco Zeffirelli

Lutto cittadino e applausi a Firenze per l'addio al regista e scenografo Franco Zeffirelli, scomparso a 96 anni.

I funerali nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, un onore raramente destinato a personalità laiche. Ma a Zeffirelli sì, lui che con il documentario "Per Firenze", fu la voce e il cuore di una città in ginocchio, invasa dalle acque dell’Arno, nell’alluvione del 1966. Lui che per la sua città ha creato una fondazione e per le sue esquie ha chiesto non fiori ma donazioni. "Lo riportiamo a casa", ha detto il figlio Pippo.

Tifosissimo anche della Fiorentina, due volte senatore con Forza Italia, Zeffirelli fu artista geniale ed eclettico, una vita dedicata al cinema, al teatro e all'opera.

Aveva da poco terminato la Traviata di Giuseppe Verdi che il 21 giugno aprirà l'Opera Festival 2019 all'Arena di Verona. Portò in Italia un'idea unica di regia, Ora riposerà nel cimitero monumentale delle Porte Sante.