The Brief From Brussels: Bruxelles si tinge di verde

Il Belgio è un microcosmo fatto di fragili equilibri politici che in un certo senso possono essere comparati a quelli della politica europea. Dalle scorse elezioni regionali, infatti, il paese ne è uscito diviso: l'onda verde degli ecologisti ha fatto il pieno di voti nella regione di Bruxelles capitale, mentre nelle Fiandre - la regione in cui si parla fiammingo- l'estrema destra ha avuto la meglio. Infine in Vallonia, regione francofona, sono i socialisti ad aver vinto.

I risultati delle urne fotografano una società molto frammentata, dove trovare una coalizione non sarà facile. The Brief from Brussels in questa edizione dà uno sguardo da vicino alla realtà della capitale belga.