Tennis: Andy Murray ritorna (nel doppio) al Queen’s

Non è ancora pronto per il singolare, ma giocherà il doppio: insieme a Feliciano Lopez, campione dell’edizione 2017, torna all'agonismo lo scozzese Andy Murray, che al primo turno dell'Atp Queen’s sfiderà Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

"Mi sento fortunato a tornare a giocare di nuovo - dice il tennista, che ha affrontato due interventi all'anca - non vedo l'ora di tornare su un campo da tennis e godermi la competizione senza dolore: non sapevo davvero cosa sarebbe successo cinque o sei mesi fa, il dolore scompare ma devi aspettare e vedere se sarai in grado di competere di nuovo e a che livello, sinora è andata abbastanza bene, quindi eccomi qui a gareggiare in doppio".

Lo scorso gennaio era quasi sicuro di smettere, ora invece traspare ottimismo dalle parole di Murray il quale, non molto tempo fa - in un'intervista al "Times" - disse che uno dei suoi sogni era quello di poter giocare finchè la figlia maggiore non fosse stata in grado di comprendere cos'ha fatto il padre nella vita.