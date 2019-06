Los Angeles, premio alla Carriera a Denzel Washington

Premio alla carrieraa Los Angeles per l'attore due volte premio Oscar Denzel Washington. Sessantacinque anni, origini haitiane, Washington ha debuttato negli anni 70 grazie a una serie tv, diventando poi uno degli attori più impegnati politicamente contro il razzismo e l'intolleranza.

La definitiva consacrazione artistica arriva nel 1992, con la sua interpretazione in Malcom X, di Spike Lee. Ai giornalisti ha detto di essere soddisfatto del premio, ma di non sentirsi in competizione con nessuno. "Faccio la mia corsa e provo a farla nel modo migliore".

Nell'ambito dei premi Oscar Washington ha avuto nove nomination, e ne ha vinti due: nel 1989 come miglior attore non protagonista per "Glory", di Edward Zwick, e nel 2001 come miglior attore protagonista per "Training Day" di Antoine Fouqua.