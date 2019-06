Euronews Sera | TG europeo, edizione di venerdì 7 giugno 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale, l'addio di Theresa May. Aperta la corsa per la successione alla guida del Partito conservatore britannico, mentre i Tories subiscono una nuova sconfitta.

Ci trasferiremo poi in Spagna, dove il Re Felipe VI ha conferito l'incarico di governo al socialista Pedro Sanchez.

Il Papa commissaria Lourdes, inviando un suo delegato "per la cura dei pellegrini" al santuario mariano in Francia. Restando oltralpe, via al Mondiale di calcio femminile, il più atteso di sempre. Un successo per lo sport in rosa, nonostante la disparità di genere persista.

Chiuderemo, infine, con il nuovo documentario "ambientalista" di Leonardo Di Caprio, sugli effetti dell'inquinamento sul pianeta.

