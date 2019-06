Cinema: DI Caprio produce il doc "Ice on fire"

Prodotto da Leonardo Di Caprio, che fa anche da voce narrante, il documentario "Ice on fire", è una denuncia accorata della crisi ambientale e presenta possibili soluzioni utili ad andare nella direzione giusta.

Alla prima, a Los Angeles, l'attore è arrivato accompagnato dalla regista Leila Conners, e dal padre George, anche lui coivolto nel progetto come produttore esecutivo. Presente tra i vip anche il regista Oliver Stone.

Un tema caro a Di caprio quello del cambiamento climatico sul quale si è già cimentato in passato collaborando con "Sea of Shadows", documentario contro la pesca delle balene, o con "Before the Flood" altro documentario targato National Geographic.

"Ice on fire"debutterà l'11 giugno su Hbo.