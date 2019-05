Budapest: collissione tra battelli, morti 7 sudcoreani

Uno scontro tra due battelli ieri sera davanti al parlamento di Budapest, sul Danubio, e finisce in tragedia il viaggio di un gruppo di sudcoreani. La loro barca anche a causa del maltempo e delle forti correnti del fiume è affondata: 7 di loro sono morti, 7 sono stati salvati, 19 sono dispersi.

I soccorritori raccontano di aver trovato diverse persone in condizione critiche, altri feriti più leggermente, altri ancora sono stati rianimati.

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in HA detto che è importante lavorare in fretta e ha inviato a Budapest una delegazione di 33 persone, ma poche sono le speranze di trovare i corpi dei dispersi.

La barca che è affondata era lunga 27 metri e poteva portare fino a 60 persone, la manutenzione era regolare. Il lungofiume è stato chiuso dal lato di Pest per aiutare i soccorsi. il mezzo si è scontrato con un battello molto più grande per cause da accertare.

Sulla barca c'era anche un bambino di sei anni che non figura sulla lista dei sopravvissuti.