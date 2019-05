Come sono cambiati i colori politici in Europa negli ultimi 70 anni

Com'è cambiata l'Europa dal dopoguerra alle elezioni europee di quest'anno? Questa mappa animata mostra, a colpo d'occhio, l'evoluzione politica nel tempo del Vecchio Continente, che nel frattempo anche grazie alla creazione dell'Europa unita (oggi Unione europea), ha potuto godere del periodo di pace più lungo nella sua travagliata storia.

Il video, creato da Next New Media, è stato realizzando assegnando un diverso colore politico ai governi di ogni Paese prendendo a riferimento il partito del presidente del Consiglio/premier - o quello di maggioranza relativa.

Come si vede, col passare degli anni le chiazze di nero (regimi non democratici) hanno lasciato il posto a colori più rassicuranti, azzurro o arancione (popolari o centrosinistra). Se poche sono state le esperienze di governo di estrema destra o di estrema sinistra, in un'Europa sostanzialmente moderata, negli ultimi anni ha iniziato a fare capolino il colore verde: quello degli esecutivi definiti sovranisti o populisti.