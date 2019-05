In Europa, internazionalismo o sovranismo? Ecco cosa pensa l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani

Prima chi? Gli italiani, i francesi, gli inglesi? O prima gli europei?

Non è un dubbio amletico ma è un dubbio legittimo per Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato del Presidente americano Donald Trump, a Bruxelles in questi giorni.

Discutere e dibattere resta il cuore di tutte le democrazie.

"Penso che sia positivo per l'Europa il dibattito in corso tra internazionalismo e quello che chiamiamo nazionalismo, che ha un'accezione negativa per via dei trascorsi storici. È nazionalismo amare il proprio Paese? Quale è il grado di sovranità che siamo disposti a cedere? Provenendo da un Paese, dove ci sono gli Stati e un governo federale, convivo bene con il fatto che il governo locale mantenga un gerto grado di sovranità".

Giuliani non non si è espresso sulle formazioni nazionaliste europee, che vogliono scuotere dalle fondamente l'Unione europea nella prossima legislatura e riportare,a livello comunitario, in prima linea gli interessi dei singoli stati membri.