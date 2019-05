Perché è importante la decisione dell'Iran sul nucleare

L'Iran ha annunciato l'intenzione di cessare "alcuni impegni" sul suo accordo nucleare concordato nel 2015 insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Cina e Russia.

L'accordo, noto formalmente come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), è il risultato di quasi due anni di tesi negoziati tra le potenze mondiali, ed è stato formulato per limitare la capacità dell'Iran di produrre armi nucleari.

In parole povere, l'Iran accettava una serie di restrizioni al suo programma nucleare, che avrebbero impedito la creazione di armi nucleari, ma non l'alimentazione della rete energetica nazionale con l'energia nucleare.

In cambio, il paese ha ottenuto la revoca di una serie di sanzioni economiche debilitanti, vedento sbloccarsi miliardi di dollari di beni, e ha ottenuto accesso al commercio internazionale del petrolio.

Perché l'Iran sembra averci ripensato?

L'annuncio dell'Iran di mercoledì è arrivato esattamente un anno dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo, il che ha portato alla reintroduzione di sanzioni economiche.

Queste sanzioni hanno avuto effetti devastanti sul Paese: l'economia è stata colpita, l'inflazione è quadruplicata, il commercio è stato colpito e i civili hanno partecipato a proteste diffuse.

Un progetto congiunto di Regno Unito, Francia e Germania ha cercato di trovare una soluzione lanciando INSTEX, un meccanismo che permette alle aziende europee di aggirare il dollaro USA nel commercio con l'Iran.

Ma nelle ultime settimane, la pressione da parte degli Stati Uniti è diventata più intensa.

Proprio il mese scorso, l'amministrazione Trump ha ulteriormente limitato le entrate petrolifere dell'Iran ponendo fine alle esenzioni alle sanzioni.

Ha anche designato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche del paese - una fazione militare d'elite - come organizzazione terroristica.

Domenica scorsa, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver inviato una portaerei e una task force congiunta di bombardieri in Medio Oriente in risposta a "chiare indicazioni" che l'Iran stava progettando di effettuare attacchi contro le truppe americane in altre parti della regione.

Il segretario alla difesa pro-tempore, Pat Shanahan, ha detto che la mossa è un "prudente riposizionamento strategico" in risposta a una "minaccia credibile" da parte dell'Iran.

A seguito delle costanti pressioni degli Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif ha detto mercoledì che la decisione del paese di ridurre i propri impegni per l'accordo è stata presa "dopo un anno di pazienza", aggiungendo che gli Stati Uniti hanno reso l'accordo "impossibile da continuare a rispettare".

"La nostra azione - ha aggiunto - rientra nei termini del PACG".

Da quali impegni si sta ritirando l'Iran?

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha detto che l'Iran avrebbe iniziato, a partire da mercoledì, a conservare le sue scorte di uranio arricchito in eccesso e acqua pesante invece di venderlo ad altre nazioni, come inizialmente pattuito in due degli impegni previsti dall'accordo.

Ha inoltre chiesto che gli altri firmatari dell'accordo mantengano le promesse di proteggere le industrie petrolifere e bancarie iraniane, che sono state paralizzate dalle sanzioni messe in atto dagli Stati Uniti.

Dando ai firmatari un ultimatum, Rouhani ha detto che avrebbe concesso 60 giorni per rinegoziare un accordo, o affrontare un ulteriore ritiro.

Questo includerebbe la ripresa della produzione di uranio arricchito da parte dell'Iran, ha detto.

Cosa sono esattamente acqua pesante ed uranio arricchito, e cosa prevede l'accordo?

Uranio arricchito

Solo un tipo molto specifico di uranio - l'uranio 235 - può essere utilizzato per l'energia nucleare o per le armi, e questo richiede un processo di estrazione.

L'uranio 235 viene isolato sfruttando i diversi pesi dell'uranio utilizzando centrifughe, il cui prodotto è l'uranio arricchito.

Nell'accordo, l'Iran ha accettato di eliminare gradualmente un gran numero delle sue centrifughe e di ridurre le sue scorte a meno di 300 kg di uranio arricchito fino al 3,67%.

L'eventuale eccedenza tra le scorte sarebbe venduta a livello internazionale.

L'Iran ha inoltre accettato di limitare il processo di arricchimento al suo impianto di arricchimento di Natanz e di trasformare il suo impianto di Fordow in un centro nucleare, fisico e tecnologico.

Acqua pesante

L'acqua pesante prende il nome dal peso delle molecole che la compongono. Può essere utilizzata nei reattori nucleari come moderatore, ma può anche per creare plutonio che, a sua volta, può anche essere utilizzato per creare un'arma nucleare.

Come per l'uranio arricchito, l'Iran ha accettato di limitare le scorte di acqua pesante e di vendere qualsiasi eccesso sul mercato internazionale.

L'accordo prevedeva inoltre che l'Iran avrebbe riprogettato un reattore di ricerca sull'acqua ad Arak sulla base di un progetto già concordato e che in futuro, per scopi di ricerca, avrebbe utilizzato acqua leggera. Secondo i termini dell'intesa, il reattore ad acqua riprogettato ad Arak non avrebbe dovuto essere utilizzato per la produzione di plutonio.