Salvini/Diciotti: Senato nega autorizzazione a procedere

Nessun processo a Matteo Salvini per la questione della nave Diciotti. L'Aula del Senato ha negato, infatti, l'autorizzazione a procedere.

Necessari 160 voti, ma il presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri ha fatto sapere che la sua relazione ha già ricevuto 232 consensi e questo mette al riparo Salvini da ogni sorpresa in un Palazzo Madama che ufficializzerà il risultato solo al termine delle votazioni nel tardo pomeriggio.

"Mai pensato di intervenire per sequestro di persona. Per andare a processo avrei dovuto mentire a questo Senato e agli italiani dicendo di non aver fatto l'interesse pubblico. la difesa del Ministro dell'Interno.