Rugby: Italdonne super, è 6/a al mondo

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Mentre l'Italrugby continua a collezionare sconfitte (22 consecutive nel Sei Nazioni) la vittoria di ieri sulla Francia (31-12 al Plebiscito di Padova), che ha assegnato alla nazionale femminile il secondo posto nella classifica del Sei Nazioni femminile, fa salire le azzurre al sesto posto del ranking mondiale. L'Italia delle donne del rugby ha superato l'Australia e si piazza subito dopo gli Usa. Scende di una posizione la Francia (da terza a quarta) mentre mantengono il vertice della classifica le Black Ferns, la versione al femminile degli All Blacks, seguite dall'Inghilterra che sabato scorso a Twickenham ha vinto il Six Nations femminile con tanto di Grande Slam. Davanti alle azzurre nella classifica internazionale c'è anche il Canada, che è terzo.

