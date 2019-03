Caldo insolito a Febbraio

A febbraio, la temperatura globale è stata ben al di sopra della media stagionale.

Tempo decisamente umido nella maggior parte degli Stati Uniti, in particolare in California. Clima molto più secco invece in tutto l’emisfero meridionale. Eccezione degna di nota: il Queensland, in Australia, dove forti precipitazioni hanno causato inondazioni ovunque.

In Europa, febbraio è iniziato invece con temperature fino a 12 gradi sotto la media. Le forti nevicate hanno provocato e frane e smottamenti in tutta la Bosnia ed Erzegovina. Le condizioni sono poi cambiate in modo brusco: aumento eccessivo del caldo alla fine del mese. Le temeperature elevate, in molti paesi europei, hanno provocato diversi incendi boschivi, specie in Francia, Spagna e Romania.

Intanto il ghiaccio marino intanto sta diminuendo, specialmente nell'Artico. Nell'Antartico invece l'estensione della banchisa, nel mese di febbraio, è stata al di sotto della media degli ultimi quattro anni.