Usa:"shutdown", Pelosi contro Trump

E' ancora paralisi per l'amministrazione statunitense che deve superare l'impassse dello shutdown ma soprattutto il contenzioso tra Repubblicani e Dermocratici sui fondi che Trump vuole destinare per la costruzione del muro al confine. La Camera guidata dalla democratica Nancy Pelosi ha approvato due misure per superare il blocco ma senza stanziare i soldi che servono per il progetto. I repubblicani fanno sapere che senza l'ok del capo della Casa Bianca non si puo procedere.

E' un muro tra la realtà e i sostenitori di Trump - ha detto Pelosi - Non vuole che loro sappiano cosa sta facendo con Medicare, Medicaid e la sicurezza Sociale nella sua proposta per la manovra. Non vuole che loro sappiano cosa fa per l'ambiente e per altre questioni che riguardano il ministero dell'interno. Non vuole che loro sappiano come li sta danneggiando in modo che possa andare avanti a sostenere il muro. In questo senso è molto abile

La portavoce di Donald Trump, ribadisce che il Presidente non cederà sul muro per mettere fine allo shutdown. La puoi chiamare una barriera - la puoi chiamare come vuoi, ma in sostanza abbiamo biosgno di una certa protezione nel nostro paese. Lo faremo bene. E' la nostra gente che lo vuole.