Morte sospetta di David, la Bosnia chiede giustizia

"Giustizia per David". Nonostante il divieto di manifestazioni non autorizzate, continua la mobilitazione dei cittadini di Banja Luka, in Bosnia, per chiedere la verità sulla morte sospetta del 21enneDavid Dragičević, scomparso e trovato morto nel marzo scorso in circostanze ancora da chiarire.

Secondo i genitori è stato "ucciso dalla polizia" che ha liquidato la morte come accidentale.