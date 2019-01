Il grande gelo su tutta Europa

Temperature a picco anche in Italia, specie al sud, dove è comparsa anche la neve. Imbiancati i Sassi di Matera e il Vesuvio, e perfino la spiagge del Salento in Puglia. Un evento non raro ma particolare, come raccontano alcuni residenti e turisti. La prefettura di Foggia ha interdetto la circolazione stradale ai mezzi pesanti superiori alle sette tonnellate e mezzo.

Tutto il Bel Paese è sottozero, allerta in Basilicata con disagi a Potenza. Fiocchi bianchi in Molise, Umbria, nel Salernitano. Punte fino a -10 gradi anche in molte città del nord dove protagonista è però il forte vento. In attesa di un lieve miglioramento a partire dall’Epifania ovvero dal wek end anche la Bosnia è alle prese con disagi e traffico impazzito per le nevicate degli ultimi giorni. Non va meglio in Francia dove nella zona di Lione tirano raffiche di vento polare.

Intanto tra i consigli di medici ed esperti per evitare brutte influenze arriva anche l’appello della Coldiretti. Per salvare dal freddo il bestiame meglio ripararlo con con cappotti e lampade riscaldanti.