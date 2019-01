Tutti in marcia per la pace

Come ogni anno, la Comunità di Sant’Egidio ha voluto celebrare la 52esima Giornata Mondiale della Pace invitando tutte le persone a cominciare il nuovo anno per strada, insieme a chi lavora per un mondo più giusto e umano, in cui sia bandita la guerra e la violenza. E tendendo la mano ai più poveri e ai più deboli.

A Roma in migliaia si sono dati appuntamento in Piazza San Pietro per esprimere sostegno al messaggio di Papa Francesco: “La buona politica è al servizio della pace”. Salutando tutti i partecipanti alla manifestazione 'Pace in tutte le terre', Bergoglio ha voluto esprimese tutto il suo apprezzamento e la sua vicinanza alle innumerevoli iniziative di preghiera e di impegno per la pace, che hanno luogo in tutto il mondo.

Per le strade della Capitale a sflilare fianco a fianco numerose associazioni e organizzazioni, persone di ogni razza e religione. Con una speranza: poter camminare tutti mano nella mano. "Vorrei che ci potesse essere la pace in ovunque, dice una donna siriana presente al corteo. “Per il nuovo anno, auguro pace a tutti, specie a coloro che sono deboli. Sono grata a questo progetto della Comunità di Sant’Egidio. Grazie a loro io sono in Italia, grazie all'Europa che ci ha aperto le sue porte, ora posso vivere in pace.”