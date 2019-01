2019: feste glam a New York e Rio

Era uno dei capodanni più attesi. E alla fine la festa non ha deluso le aspettative. A Times Square, a New York, oltre 1 milione di persone, tra americani e turisti, ha brindanto al nuovo anno tra fuochi d’artificio e il mega concerto rock. Sul palco numerosi artisti tra cui Snoop Dogg, Sting e Christina Aguilera. Tra bollicine e musica un imponente cordone di sicurezza: per la prima volta oltre agli agenti sono stati usati anche i droni dotati di telecamera.

Dalla Grande Mela alla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Tutti in riva al mare per un capodanno all’insegna del caldo e delle tradizioni. Molti i brasiliani che come sempre per salutare il nuovo anno si sono vestiti di bianco, come impogono i riti propiziatori per attirare pace, salute, e amore. E po tante candele per chiedere le benedizioni dalla dea del mare. Il tutto accompagnato da musiche latine e tanto divertimento.