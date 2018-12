Egitto: raid della polizia dopo attentato, 40 vittime

Quaranta terroristi sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza egiziane durante una serie di incursioni nei distretti del Nord Sinai e di Giza. Qui nella giornata di venerdì una bomba è esplosa al passaggio di un pullman turistico alle Piramidi uccidendo 4 persone tra cui tre turisti di nazionalità vietnamita e una guida egiziana e causando il ferimento di almeno 10 persone.

Il ministero dell'Interno egiziano ha riferito di aver ottentuo informazioni su un gruppo terroristico che voleva organizzare attacchi contro varie istituzioni, le forze armate, e diverse chiese. Le autorità egiziane non hanno diffuso informazioni sull'identità dei ricercati limitandosi a dire che si è trattato di 3 raid in totale che sono avvenuti in contemporanea.