Inter-Napoli: morto il tifoso investito da un van prima della partita

L'investimento del tifoso nerazzurro sarebbe avvenuto quando il van stava ripartendo per allontanarsi dalla zona dei tafferugli. L'uomo, 35 anni, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso ed è stato sottoposto a intervento chirurgico ma è morto in mattinata.

Alle 11 il questore di Milano, Marcello Cardona, e il dirigente della Digos del capoluogo lombardo ricostruiranno in questura la dinamica degli incidenti.