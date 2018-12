Tenta la virata in penetrazione, ma quello che resta indietro è la palla. Per evitare la transizione dei Warriors, King James scivola sul parquet e si infortuna: uno stiramento all'inguine ferma il numero 23 dei Lakers, sino a quel momento autore di 17 punti - accompagnati da 13 rimbalzi e 5 assist - in 21 minuti contro Golden State.

Brutta botta per il 3 volte campione NBA, costretto negli spogliatoi dopo una striscia di 156 partite consecutive giocate.