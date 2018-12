Italia: oltre 2 miliardi per il cenone

Gli Italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che nove italiani su dieci hanno trascorso a casa con parenti o amici. È il bilancio stimato dalla Coldiretti dal quale emerge un calo del 4% rispetto allo scorso anno. Infatti la crisi morde: un italiano su dieci non festeggia per nulla e non sono tutti dei misantropi che odiano le feste. Molti non se lo posssono proprio permettere.