Trova ritmo e fiducia Jayson Tatum, che sigla 17 punti; rientra sul parquet e sotto le plance Al Horford, fermo per un fastidio al ginocchio sinistro: per lui 10 punti e 6 rimbalzi in 19 minuti. Stesso bottino per Daniel Theis: doppia cifra anche per lui.

Oltre a Kemba Walker, per gli Hornets bene anche Willy Hernangomez con 19 punti e 10 rimbalzi dalla panchina.