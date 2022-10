Victor Wembanyama, fenomeno del basket

Victor Wembanyama è il nuovo fenomeno del basket. Sarà una star dell’Nba: chi l’ha visto giocare non ha dubbi.

Il cestista francese di origine congolese, 17 anni e 2,20 m di altezza, si è fatto le ossa nell'Asvel, il miglior club francese di proprietà di Tony Parker, prima di passare al Metropolitans 92.

"Sono nato per giocare a basket, credo. Tutto quello che mi sta succedendo me lo aspettavo", afferma. "Ci sono così tanti giocatori che ammiro, ma il mio obiettivo - ammette - è diventare un giocatore che non si è mai visto prima. Ecco perché non sono un grande fan dei confronti".

Wembanyama ha mostrato il suo talento nel recente Mondiale under 19 di luglio portando la Francia in finale e guadagnandosi un posto nel quintetto dei migliori giocatori della competizione, pur avendo due anni in meno rispetto agli altri.

Non è ancora maggiorenne, ma è già nell’élite europea del basket e sogna gli Stati Uniti.