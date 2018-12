200 anni di "Astro del ciel"

È probabilmente la canzone di Natale più nota al mondo. Silent Night in inglese Astro del ciel in italiano, ma anche in questo caso la dottrina è divisa. Quello che pochi sanno però è dove sia nata questa canzone: in un piccolo villaggio austriaco circa 200 anni fa. E quest'anno il paese ha deciso di celebrare l'anniversario con una performance nella cappella del villaggio di Arnsdorf, vicino Salisburgo.

"La gente in America, Francia o altri paesi non sa da dove venga la canzone. La conoscono ma non sanno della sua vera storia e delle sue origini", dice una signora.