Nella giornata di domenica la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è giunta in Libano per far viista al contigente italiano delle Nazioni Unite della missione Unifil.

La forza di interposizione il cui mandato è stato rinnovato diverse volte - ha il compito di mantenere la sicurezza in quelle aree del paese che sono state oggetto dell'occupazione da parte di Israele.