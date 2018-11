Il serbo Novak Djokovic , n. 1 del ranking, ipoteca la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals , in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev col punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 16 minuti.

Dopo un primo set assai equilibrato, Novak sale in cattedra, sicché per l'antagonista non ce n'è più.

Il cinque volte campione chiuderà l'anno in testa alla graduatoria mondiale per la quinta volta in carriera e guida il gruppo Kuerten senza ancora aver perduto un set.