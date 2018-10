Danimarca: il mistero dell'alpaca decapitata ritrovata nella foresta

La polizia ha fatto sapere che la carcassa dell'animale, parente del lama, è stata trovata lunedì pomeriggio da una persona che stava facendo una passeggiata vicino alla città di Struer, nella parte occidentale del paese.

Oltre alla testa, all'animale è stata tagliata anche parte delle zampe posteriori. Al momento gli inquirenti non hanno idea di cosa possa essere successo.

Inoltre, la polizia non ha ricevuto alcuna segnalazione relativa alla scomparsa dell'animale.

"Non ho idea del perché qualcuno abbia fatto una cosa del genere - ha detto a Euronews Morten Stricker, il fotografo che ha scattato le foto dell'animale per il giornale Holstebro Struer Dagbladet -. L'alpaca non è un animale pregiato e non capisco perché nessuno ne abbia segnalato la scomparsa. Faccio il fotografo per questo giornale da oltre 17 anni e non è comune vedere animali mutilati in questo modo".

"E' stato un momento surreale quando, tra gli alberi, ho visto l'animale morto. Era una mattinata tranquilla, nel bosco c'eravamo solo io e la carcassa dell'animale".