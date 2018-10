Lucano: "Sono fiducioso di tornare libero, se c'è diritto"

"Sono fiducioso di tornare libero, se c'è diritto e ringrazio tutti". Attesa a giorni la decisione del tribunale del riesame sulla revoca degli arresti domiciliari per Domenico Lucano. Il sindaco di Riace, sotto custodia cautelare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, questa mattina si è recato all'udienza per la scarcerazione.

Il primo cittadino, a cui è contestato anche l'affidamento diretto fraudolento di servizi si è difeso ricordando il contesto in cui ha operato: "Il 26 agosto 2008 hanno telefonato a Riace quando altri comuni come Milano davano disponibilità per 20 posti, noi abbiamo riunito alcuni comuni e abbiamo dato una disponibilità per 300 posti; il 26 agosto ci hanno chiamato, il 28 sono arrivati i migranti, come facevamo a non fare gli affidamenti diretti alle cooperative?"

Il sindaco ha reso noto che i progetti di accoglienza e integrazione andranno avanti anche senza i soldi pubblici.