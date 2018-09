Tajani: "Stoppare il governo italiano atto d'amore per il Paese"

Approvata una manovra che con il deficit al 2,4 % rischia di mettere Roma in rotta di collisione con Bruxelles e di agitare i mercati finanziari. Così il The Guardian, il Finalcial Times e il Wall street journal dopo l'approvazione, a palazzo Chigi, della nota d'aggiornamento del DEF. Bruxelles però, nel the day after, con la borsa di Milano in rosso e lo spread in ascesa verticale, segue una linea attendista e di cautela con un portavoce della commissione europea Alexander Winterstein che si limita a dire "aspettiamo la proposta della legge di bilancio entro il 15 ottobre".

Si espone di più il presidente dell'europarlamento Antonjo Tajani di Forza Italia, strenuo oppositore dentro e fuori i confini nazionali della maggioranza di governo. Tajani dice che "Aver dato il via libera ad un governo gialloverde è stato un gesto di responsabilità per il Paese, fermarlo è un atto d' amore per l'Italia e per gli italiani. Noi non molliamo". Aggiunge di essere molto preoccupato rispetto a quello che sta avvenendo in Italia. La manovra economica non è per il popolo ma contro il popolo. Creerà molti problemi al Nord senza risolvere i problemi del Sud. Non aumenterà l'occupazione e porrà a rischio i risparmi degli italiani mettendo sempre di più il Paese nella mani dei creditori non solo interni ma anche esterni".