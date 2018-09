Ha avuto un disturbo neurologico transitorio la regina Paola del Belgio ricoverata d'urgenza all'ospedale di Venezia dove i sanitari hanno giudicato le sue condizioni non gravi. La moglie di re Alberto, 81 anni, non è in pericolo di vita e - secondo una nota ufficiale del Palazzo reale - "sarà rimpatriata in Belgio nel corso della giornata per effettuare esami medici".