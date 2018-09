Giovane pakistana torna in italia

E' stata imbarcata sul primo volo per l'italia giovedì mattina Menoona Safda la ragazza pakistana di 23 anni. Abitava in provincia di Monza da diverso tempo, dove studiava per poi essere costretta dal padre a stare in Pakistan per sposare uomo scelto dalla famiglia.

La notizia è stata data dalla Farnesina, il ministro Moavero Milanesi che era stato sollecitato sul caso, ha annunciato in una nota, l'esito positivo degli sforzi dioplomtici. Poco prima della notizia, la ragazza aveva rilasciato all'Ansa una dichiarazione in cui diceva di voler rientrare in Italia e di non avere i documenti.

Era stata la famiglia a privarla del passaporto quando i genitori hanno riportato Menoona in Pakistan per non farla ripartire. La ragazza, disperata in una lettera aveva chiesto aiuto alla vecchia scuola.