Uragano "Florence": 5 morti

Sale da 4 a 5 il bilancio delle vittime dell'uragano Florence, declassato a tempesta tropicale. almeno 4 dei 5 decessi si sono verificati in Carolina del Nord. Secondo gli esperti, Florence scaricherà 68 mila miliardi di litri d'acqua in sette giorni tra Carolina del Nord e del Sud, Georgia, Tennessee, e Kentucky. Una quantità d'acqua comunque inferiore ai 90 mila miliardi di litri fatti registrare lo scorso anno in Texas e Louisiana dall'uragano Harvey.

Secondo il centro Nazionale per gli Uragani, Florence, che e' a circa 90 km a nordest di Myrtle Beach in South Carolina con venti a 130 kmh, dovrebbe indebolirsi significativamente nel weekend e all'inizio della prossima settimana mentre procede verso l'entroterra.

Il sito Flightaware che monitora il traffico aereo fa sapere che sono oltre 2.100 i voli cancellati per l'arrivo dell'uragano. Il tifone in Texas lo scorso anno aveva causato la cancellazione di piu' di 11mila voli.

Al momento ci sono circa 650.000 cittadini in Carolina del Nord senza elettricità in tutto lo stato. In queste ore L’occhio del ciclone si è spostato sulla Carolina del Sud e prosegue il suo inesorabile cammino, lentamente, in direzione Ovest. I venti restano sostenuti, oltre i 110 km/h.

La Casa Bianca fa sapere che Il presidente Usa Donald Trump visitera' "all'inizio o a meta' della prossima settimana" le zone colpite dall'uragano.