Serie di esplosioni a nord di Boston per un guasto alla rete del gas

In Massachusetts una persona è morta e 16 sono rimaste ferite in una serie di circa 70 esplosioni e incendi che ha coinvolto 40 tra abitazioni e aziende in 3 cittadine a nord di Boston: Lawrence, North Andover e Andover.

Le deflagrazioni sarebbero state causate da un problema di sovrapressurizzazione delle condotte del gas. La vittima è un ragazzo di 18 anni colpito dal camino della sua casa crollato a causa dell'esplosione.

Migliaia di persone sono state fatte evacuare per precauzione. 8mila utenze, che fanno capo a una società, la Columbia gas, che fornisce metano a circa 50mila case della zona, dovranno essere controllate prima di permettere ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. Intanto è scesa in campo anche l'Fbi per approfondire le indagini in tutte le direzioni.