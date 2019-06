Russia, raffica di esplosioni in una fabbrica di tritolo

Almeno 70 persone persone sono rimaste ferite in una serie di esplosioni avvenute in un impianto per la fabbricazione di tritolo e munizioni a Dzerzhinsk, in Russia centrale.

Le deflagrazioni, avvenute a mezzogiorno di sabato, ora locale, sono state così violente che l'onda d'urto ha mandato in pezzi le finestre di quasi 200 degli edifici circostanti, alcuni dei quali hanno riportato anche altri danni. Secondo il ministero della salute, comunque, nessuno finora avrebbe riportato lesioni di grave entità.