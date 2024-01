Di Maria Michela D'Alessandro

La presidente della prestigiosa università statunitense Harvard, Claudine Gay, rassegna le dimissioni: era accusata di antisemitismo e plagio

Dopo settimane di polemiche e accuse di plagio e antisemitismo, si è dimessa la presidente di Harvard Claudine Gay. La notizia, apparsa prima sul quotidiano Boston Globe, è stata confermata anche dal prestigioso ateneo degli Stati Uniti.

Figlia di immigrati haitiani, a luglio scorso Gay era diventata la prima presidente nera e la seconda donna a guidare una delle università più famose del Paese.

È con il cuore pesante ma con un profondo amore per Harvard che scrivo per condividere che mi dimetterò dalla carica di presidente Claudine Gay Presidente dimissionaria di Harvard

Le dimissioni arrivano dopo settimane di polemiche: in primis per le accuse di antisemitismo per la gestione di Gay della comunicazione istituzionale sulla guerra tra Israele e Hamas. Infine per le contestazioni per aver copiato materiale nelle pubblicazioni accademiche senza dare alle fonti il necessario credito.

Il rettore di Harvard, Alan Garber, diventerà presidente ad interim.